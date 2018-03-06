Украина тратит миллионы долларов на закупку товаров в Крыма

Почти треть товаров из Крыма экспортируется на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди того, что вывозится в «Незалежную» – продукция химической промышленности и машиностроения, а также продукты питания.

По данным Крымской таможни, из республику в «Незалежную» в 2017 году было вывезено товаров на сумму 9,6 миллионов долларов, что, по сути, сделало Украину главным импортером для Крыма.

Среди других стран, в которые в основном экспортируются товары из Крыма – Китай и Индия: объемы поставок оценены в 4,1 млн и 4,9 млн долларов соответственно.

По информации руководителя Крымстата Ольги Балдиной, импортируются же в основном продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, оборудование и машины.

«Основными партнерами во внешней торговле являются Белоруссия – более четверти объема импорта, и Китай – одна пятая объема. Еще в качестве партнера по импорту можно отметить Италию», – сообщила Балдина.

По данным Крымской таможни, из Белоруссии в республику в 2017 году привезли товаров на сумму 17,3 миллионов долларов, из Китая – 11,1 миллионов долларов, из Италии – 9,1 миллионов долларов.

Как отмечают в Крымстате, в 2017 году внешнеторговый оборот республики сократился почти на треть. По данным таможни, всего экспортировано было товаров на сумму в 29,8 миллионов долларов, импортировано – на 63,4 миллиона долларов. В то же время Балдина обратила внимание на увеличение оборота оптовой торговли в Крыму на 22,4%, указав, что в среднем по России он увеличился всего на 5,9%, а в Южном федеральном округе даже было отмечено снижение показателя.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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