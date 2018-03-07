Космос и археология: Крым собираются сделать точкой притяжения науки и культуры

В Керчи может быть создан крупный научно-культурный кластер. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев по итогам визита в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на совещании правительства РК и руководителей РАН обсуждались вопросы разработки и поддержки проектов инновационного развития республики, а также расширения фундаментальных и прикладных исследований, направленных на решение проблем водообеспечения, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, туристической отрасли, медицины, экологической безопасности.

«По каждому из названных направлений должна быть создана рабочая группа с участием представителей органов власти и ведущих ученых, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Для координации научной деятельности и формирования стратегии научных исследований будет создан научно-технический совет при главе республики». Первое заседание совета намечено на апрель.

«Мы обсуждали и другой крупный проект – создание крупного научно-исследовательского и культурного кластера, связанного с развитием Керчи, – цитирует РИА «Новости» Александра Сергеева. – Мы планируем создание, скажем так, российского Акрополя на горе Митридат и еще ряд крупных проектов вокруг. Мы считаем, что Керчь может быть точкой притяжения и науки, и культуры, и туризма. Это будет особое место в нашей стране».

В целом, по словам президента РАН, ключевыми направлениями научно-технического развития Крыма станут археология и космические исследования.

В ближайшее время представители РАН и правительство Крыма обратятся к руководству РФ с просьбой выделить средства для начала научной работы уже в текущем году.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.03.18

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