На Украине растет количество миллионеров и нищих

За год на Украине вдвое увеличилось количество миллионеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Государственую фискальную службу (ГФС) поступили 75 тысяч налоговых деклараций о доходах граждан. Общая сумма задекларированных доходов составила более 8 миллиардов гривен – на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«По состоянию на 1 марта 2018 года доходы в сумме свыше 1 миллиона гривен, которые получены в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года», – отметили в ГФС. Почти половина миллионеров обитает в Киеве.

Несмотря на удвоившееся количество миллионеров, за чертой бедности на Украине живет большая часть населения – 60%. Пока номинальные доходы украинцев стоят на месте, в стране постоянно увеличиваются счета за коммунальные услуги: некоторые позиции выросли более чем в 10 раз. Цены на продукты в магазинах Украины в среднем подскочили на 35%, а из-за отсутствия доходов без малого половина жителей страны попросту не могут позволить себе даже яйца и молоко. По данным издания Bloomberg, Украина находится на 7 строчке рейтинга самых бедных государств. Компанию ей составляют Венесуэла, Южная Африка и Аргентина.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.03.18

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