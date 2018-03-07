В Крыму заявили о существенном росте турпотока

В Крыму продолжают отмечать рост турпотока.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерство курортов и туризма РК, за 2 первых месяца 2018 года на полуострове отдохнули более 144 тысяч туристов. Это на 17% больше аналогичных прошлогодних показателей. Почти половина отдыхающих – клиенты санаториев и турфирм.

Средняя загрузка мест размещения, работающих зимой, составила 21% – 22%.

Самым популярным остается Южный берег Крыма – его выбрали 55% приехавших.

Напомним, согласно прогнозу главы «Ростуризма» Олега Сафонова, в 2018 году Крым могут посетить 6 млн человек- это связано с введением в строй нового терминала аэропорта в Симферополе, а также с открытием автомобильной части Крымского моста. Вместе с тем, отмечает глава Ростуризма, Крыму не хватает мест размещения, особенно повышенного класса, а половина всего туристического рынка региона находится в тени, что сказывается как на качестве обслуживания туристов, так и на поступлениях в бюджет.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.03.18

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