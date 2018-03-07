Шторм изрядно потрепал городскую набережную Керчи (ФОТО)

Морская стихия, разгулявшаяся практически по всему побережью Крыма в конце прошлой недели, потрепала и главный променад Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после шторма на набережной остались куски облицовочной плитки, поломанные деревья, поврежденные ограждения на пирсе и много подгнивающих водорослей. Возле керченской инсталляции, символизирующей любовь к городу, их заботливо собрали в одинаковые кучки, но никак не могут вывезти.

Впрочем, по словам, горожан, и до разгула стихии набережная выглядела не лучшим образом. В городских пабликах керчане спорят, в каких повреждениях виноват шторм, а в каких – бездействие местных властей. Однако все единодушно считают: «Позор, а не набережная, стыдно гостям ее показывать!»

Между тем, керченские чиновники говорят, что в ближайшее время займутся реконструкцией главной «визитки» любого морского города. На данный момент разработаны три разных концепции благоустройства набережной. Все они подразумевают глобальные изменения. Московская компания, которая будет приводить территорию в пристойный вид, предлагает построить искусственный остров с подвижной капсулой, сделать набережную в античном стиле, визуально напоминающую грифона с расправленными крыльями, с волнорезами-бастионами или молодежную арт-среду. Стоимость проектов и источники финансирования не уточняются.

Пока же в администрации города затруднились сказать, будут ли устраняться текущие повреждения или все останется, как есть, до начала реализации одного из предложенных проектов.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев посоветовал обратиться с этим вопросом к главе города, добавив от себя: «Конечно, мы не оставим в таком виде. Что-то подремонтируем, исходя из имеющихся у нас средств».

Получить комментарии керченского градоначальника Сергея Бороздина не удалось.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 07.03.18

До выборов президента осталось 11 дней: в Севастополе требуют отправить в отставку главу горизбиркома. / В Крыму заявили о существенном росте турпотока. / На Украине растет количество миллионеров и нищих. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»