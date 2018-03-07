Крымские чиновники получили «неуд»

Поручения по итогам выездных приемов граждан в Керчи выполнены неудовлетворительно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 60% обративших граждан не довольны

полученными ответами. В основном, это вопросы, требующие решения на местном уровне, а также вопросы республиканского уровня – жилищные и земельные, уточнила вице-премьер РК Лариса Опанасюк.

«Несмотря на то, что я расписывал бумаги или были даны конкретные поручения, многие из них зависли в воздухе, – возмутился глава РК Сергей Аксенов. – При этом многие вопросы, ответы на которые не удовлетворили заявителей, могут быть решены на местном уровне. Они требуют не больших финансовых затрат, а системной работы на местах.

Вместе с тем, есть обращения граждан, которые мы решить не можем ни на местном, ни на республиканском уровне. В таком случае надо сразу давать людям честный ответ, что нет полномочий или инструментов. Но таких обращений категорическое мало, остальные можно решить в процессе».

Глава Крыма потребовал провести проверку выполнения поручений по итогам выездных приемов граждан до 1 апреля. После Керчи инспекция будет проведена в Бахчисарайском районе.

«Главы администраций будут писать объяснительные по каждому пункту невыполнения: что получилось, как получилось, кто с кем связывался, кто и каким образом индивидуально занимался решением конкретного вопроса, кто общался с людьми в плане разъяснения им полномочий и возможности решения квартирного вопроса. По итогам будет дана оценка работы глав администрации», – заявил Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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