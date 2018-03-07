«Это бесполезно!» В США заявили о неэффективности антироссийских санкций

Антироссийские санкции не достигли своей цели – РФ с ними справляется. Об этом заявил директор Национальной разведки США (DNI) Дэниел Коутс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доклад главы DNI с анализом «российской ситуации» представили комитету сената США по вооруженным силам.

Глава нацразведки утверждает, что российские власти стремятся ослабить партнерские отношения США с европейскими союзниками, подрывают западные санкции, поощряют антиамериканские настроения и в целом хотят снизить доверие к демократическим процессам, уточняет «Лента.ru».

Особо отмечается, что Россия использует недорогие «операции влияния», не несущие для нее особых рисков.

По мнению американских аналитиков, Кремль продолжит подрывать единую позицию западных стран относительно политики санкций и ситуации на Украине.

Добавим, на следующей неделе Минфин США собирается ввести новые антироссийские ограничения.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.03.18

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