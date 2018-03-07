В Крым пришла весна

В Крым приходит весна.

Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском Гидрометцентре, 8 марта и в последующие выходные дни ожидается теплая, сухая погода. Дождь возможен лишь в воскресенье, 11 марта.

В праздничный день воздух прогреется до +10…+15°. Теплее всего будет в центральных районах полуострова. На ЮБК – до +13, на восточном побережье – не выше +10.

9 и 10 марта немного похолодает: ночью 0…+5°, днем +8…+13°.

Степень влияния погодных условий на организм человека в выходные определяется как благоприятная.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.03.18

Кто обыскал дом и спальню губернатора Севастополя? Прокуратура отрицает визит к Овсянникову. / «Это бесполезно!» В США заявили о неэффективности антироссийских санкций. / Путин недолго выбирал между крымчанами и Западом в 2014. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»