Крымские бобы лишили бизнесменов из Латвии 50 миллионов рублей

В Новосибирске задержали мошенницу из Симферополя, неплохо подзаработавшую на латвийских бизнесменах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», граждане Латвии договорились с бизнесвумен о поставке из Крыма 2 тысяч тонн нута. Чтобы обойти санкции иностранцам пришлось открыть в одном из банков Санкт-Петербурга счет, с которого бизнесмены и перевели деньги в Крым. Правда, оплаченный нут прибалтийские торговцы так и не увидели.

Потерпевшие были вынуждены обратиться в полицию. В октябре 2016 года в отношении предпринимательницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В связи с этим обвиняемую ограничили подпиской о невыезде, в рамках которой она должна была находиться в Симферополе, но женщина перебралась в Саки, а чуть позже улетела в Москву. В конце января этого года связь с бизнесвумен прекратилась окончательно. В феврале женщина была объявлена в федеральный розыск. Задержали мошенницу Новосибирске и доставили в Санкт-Петербург, пишет «Фонтанка».

В настоящее время решается вопрос об ее аресте.

Новосибирск, Анастасия Зук

Новосибирск. Другие новости 07.03.18

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