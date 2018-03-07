За Крым: во Львове радикалы заблокировали концерт украинской певицы Билык

Во Львове радикалы заставили украинскую певицу Ирину Билык критиковать Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около сотни националистов заблокировали вход в Театр оперы и балета перед началом концерта Билык. Радикалы – члены запрещенных в России организаций потребовали от артистки признать на камеру РФ страной-агрессором.

Певица выполнила требования частично: «Политика России и ее политической элиты, является агрессивной в отношении Украины. Да, Крым должен быть наш», – заявила она, но отказалась называть агрессором своего мужа, являющегося гражданином РФ.

Только после выполнения всех требований, радикалы позволили актрисе выйти на сцену и разблокировали вход в театр.

Отметим, что причиной недовольства украинских националистов стало то, что певица в 2015 году выступала в Крыму, а в 2017 году она посетила юбилей Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 07.03.18

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