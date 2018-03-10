Эксперт: Человек, стремящийся стать лидером крымских татар, болен психически

Организатор блокады Крыма Ленур Ислямов стремится стать лидером крымских татар, но при этом не собирается жертвовать собой или своими родственниками. Об этом заявил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадулан Баиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ислямов в своих эксцентричных выступлениях от угроз и прожектов перешел к призывам к «освободительному джихаду».

«Мы считаем, что отдельные люди, даже политические деятели, не могут объявить джихад. Это неправомерно с исламской точки зрения, – заявил Баиров. – Родственники и близкие этого человека продолжают жить в Крыму и не участвуют в этих авантюрах. Ни один крымский татарин добровольно своего ребенка туда не отправил».

В ДУМК подчеркивают: Ислямов неоднократно призывал крымских татар принести в жертву себя и своих детей, но сам рисковать своей семьей и не думал: «Он говорит: ваши дети умрут, ваша кровь прольется. Он не говорит «наша». Крымские татары должны обратить внимание на то, что у человека есть сын, который не входит в крымско-татарский батальон. Человек, который хочет стать лидером крымско-татарского народа, не готов жертвовать собой лично», – подчеркнул ответственный секретарь муфтия Крыма Айдер Аджимамбетов.

А психологи считают, что на слова Ислямова вообще не нужно обращать внимания: у человека на лицо признаки психического заболевания. .

«Он становится каким-то многоликим. То он вице-премьер, то бизнесмен, который на Курултае кричит: хочу спасти свои предприятия. То он одевает военную форму государства, которому он не принадлежит. А потом – клетчатый платок, который носят террористы на востоке Турции. Потом он от имени американского Конгресса призывает не ходить на выборы», – отметила психолингвист, профессор кафедры крымско-татарской филологии КФУ Лемара Селендили, подчеркнув, что такое поведение характерно для диссоциативного расстройства идентичности, когда человек пытается проявиться в разных лицах.

«Это очень страшно. Он когда выступает, постоянно потеет. Значит у него проблемы с речевой деятельностью, – резюмировала Селендили. – Ему нужна помощь доктора. Пусть сначала займется своим здоровьем, а потом уж национальными проблемами, которых он не знает».

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 10.03.18

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