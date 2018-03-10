«Политический труп и карлик»: крымчане указали Чубарову его место

Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров заявил, что все россияне, живущие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.

«Все россияне должны знать: если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым… они будут обязаны выехать», – сообщал Чубаров украинской прессе.

«Чубаров, делая подобные заявления, еще больше отворачивает от себя, прежде всего, свой крымско-татарский народ и всех жителей Республики Крым», – прокомментировал высказывание Чубарова зампредседателя Совета министров Крыма – министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский, отметив: «Такие политические карлики, предательски сбежавшие из Крыма, побоявшись понести ответственность за свои противозаконные действия, должны очень четко следить за языком и думать о потенциальном наказании».

«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает, – цитирует RT зампреда комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля. – Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма».

«В Киеве уже собаку съели на советах из разряда, как должен жить российский полуостров. Подобными заявлениями лидеры меджлиса пытаются оттянуть момент своей политической смерти, – отметил депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек. – Эти голоса из могилы сначала пугали крымчан, затем звали их на Украину, сейчас сменили тактику – пугают приезжих. Но в целом вся эта зомби-команда для крымчан – вирусная реклама, которую никто не смотрит и не слушает».

В Совете федерации рекомендовали Чубарову не питать иллюзий по поводу возвращения Крыма на Украину. А сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Чубаров не вправе указывать многонациональному народу, веками жившему в Крыму, как и что делать, потому что сам он не крымчанин.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.03.18

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