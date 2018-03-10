Крым собрал более 4 млрд рублей собственных доходов

Более 4 млрд рублей поступило в виде налоговых и неналоговых доходов в бюджет Крыма. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатели кассового плана на январь-февраль перевыполнены на 8,6%. Годовые плановые показатели выполнены на 10%.

«Мы уверенно наращиваем доходную часть бюджетов всех уровней, за прошедшие два месяца текущего года чуть больше четырех миллиардов рублей Крым заработал сам, однако мы пока получаем и целевые средства. Так из федерального бюджета Республике Крым за это время были выделены дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в сумме 10,6 миллиардов рублей» – отметила Ирина Кивико.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – поступления которого составили 2 млрд рублей, или 48,8% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета РК. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 21,3%.

Налог на прибыль организаций занимает 15,3% в общей структуре доходов, поступления за год уменьшились почти на 18%.

«Уменьшение поступлений по налогу на прибыль в этом году связано со снижением ставки с 18% в 2017 году до 17% в 2018 году» – уточнила министр.

Обеспечено выполнение плана по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За январь-февраль 2018 года поступление налога составило 254,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 98,4 млн рублей или на 63,1%.

Поступления транспортного налога выросли на 46,5%. Выросли и доходы от использования имущества, находящегося в собственности Республики Крым – почти на 39%.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.03.18

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