В Киеве подожгли православный храм

В Киеве подожгли храм Преображения Господня.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта около 3 часов ночи. Нападению подверглась церковь Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенная в Оболонском районе у городского противотуберкулезного диспансера № 1.
«Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм», – сообщили в митрополии.
На место прибыли сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.
Напомним, в конце января в Киеве пытались поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП. Через несколько дней архимандрит Гедеон (Харон) заявил о попытке силового захвата монастыря, после чего власти Киева объявили храм УПЦ МП вне закона и начали процесс с целью снести монастырь.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 10.03.18
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