Волкер: Украина не готова вступить в НАТО

Украина получила статус страны-аспиранта НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своё стремление к членству в альянсе вместе с Украиной задекларировали Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

Получение статуса аспиранта означает, что страна может вступить с НАТО в диалог по вопросам членства в организации и связанных с этим реформ.

Однако специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в очередной раз заявил, что «Незалежная» не готова к вступлению в НАТО.

Он напомнил, что США еще в 2008 году предлагали предоставить Украине план действий по членству в альянсе (ПДЧ).

«ПДЧ не является гарантией членства. Это – инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже, – пояснил Волкер и уточнил, что за 10 лет ни Украина, ни Грузия так и подготовились к этой процедуре. При этом, исходя из сегодняшней ситуации, у Грузии гораздо больше шансов когда-нибудь вступить в альянс, чем у Украины.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.03.18

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