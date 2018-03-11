Волкер: Украина не готова вступить в НАТО

Украина получила статус страны-аспиранта НАТО.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», своё стремление к членству в альянсе вместе с Украиной задекларировали Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.
Получение статуса аспиранта означает, что страна может вступить с НАТО в диалог по вопросам членства в организации и связанных с этим реформ.
Однако специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в очередной раз заявил, что «Незалежная» не готова к вступлению в НАТО.
Он напомнил, что США еще в 2008 году предлагали предоставить Украине план действий по членству в альянсе (ПДЧ).
«ПДЧ не является гарантией членства. Это – инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже, – пояснил Волкер и уточнил, что за 10 лет ни Украина, ни Грузия так и подготовились к этой процедуре. При этом, исходя из сегодняшней ситуации, у Грузии гораздо больше шансов когда-нибудь вступить в альянс, чем у Украины.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 11.03.18
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