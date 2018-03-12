«Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет…» Украина хочет заставить крымчан просить прощения

В Киеве требуют, чтобы жители Крыма и Донбасса покаялись перед Украиной. Соответствующий законопроект разработал экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко, весной 2014 года исполнявший обязанности замглавы администрации президента «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно закону «О прощении» все жители Крыма, а также ЛНР и ДНР должны признать свою вину в совершении уголовных правонарушений в ущерб интересам Украины, попросить за это прощения у украинского народа и государства, а также попросить применить к ним альтернативное наказание.

Под альтернативным наказанием понимается запрет на срок от 5 до 10 лет на работу в органах государственной власти и местного самоуправления, на работу в составе избирательных комиссий, на военную службу, работу в правоохранительных органах и органах судебной власти, права на преподавательскую деятельность. Кроме того, на тот же срок покаявшихся предполагается лишать права избирать и быть избранным в органы госвласти и местного самоуправления.

На Украине законопрект вызвал неоднозначную реакцию: одни требуют ужесточить ответственность судов, опасаясь, что судьи «замотают» подобные дела, другие заявляют, что жители Крыма и Донбасса не имеют права на прощение, третьи предлагают всех лишать украинского гражданства.

«Сначала государство сдает население украинских городов в аренду на неопределенный срок, а потом от этого же населения требует «покаяния». «Изящно, изящно!» Аккурат в духе геббельсовской пропагандистской машины», – отмечают четвертые.

«Сейчас поползут из Крыма и Донбасса как муравьи... На коленях, ага! Стройными рядами. Размечтались…», – резюмируют пятые.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.18

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