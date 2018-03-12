Башкирия обещает вложить полмиллиарда в реконструкцию санатория в Евпатории

Башкирия обещает вложить в реконструкцию детского кардиосанатория «Юбилейный» в Евпатории 466 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», здравница была передана Башкирии в сентябре прошлого года.

Работы планируют провести в два этапа. Первый уже начался: предполагается капитально отремонтировать корпуса и столовую, привести в порядок коммуникации, благоустроить территорию, а также построить новую котельную и реконструировать пирс. Основную часть работ планируется завершить к летнему сезону.

Второй этап реконструкции предусматривает строительство лечебно-оздоровительного комплекса, в котором предполагается разместить современный лечебно-диагностический центр, спа- и фитнес-комплекс, а также бассейн с термальными водами. Окончание строительства намечено на 2020 год.

Напомним, детский клинический кардиоревматический санаторий «Юбилейный» находится на юго-западе города Евпатории, на берегу Каламитского залива Черного моря, вблизи озера Мойнаки. Согласно данным из открытых источников, лечебный пляж с песчаным дном находится в 15 метрах от санатория, территория которого занимает 7,4 гектара. Ежегодно здесь отдыхают более 2 тысяч детей от 7 до 18 лет. В «Юбилейном» лечат ревматизм, пороки сердца, кардиопатии, вегетососудистую дистонию, заболевания верхних дыхательных путей – фарингиты, ларингиты, тонзиллиты, заболевания опорно-двигательного аппарата, среди которых нарушения остеохондрозы, нарушения осанки и сколиоз I степени. Помимо прочего, «Юбилейный» до последнего времени являлся лечебной и научной базой Крымского медицинского университета и НИИ детской курортологии и физиотерапии.

Евпатория, Варвара Бурлакова

Евпатория. Другие новости 12.03.18

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