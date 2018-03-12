Украинские радикалы начали преследовать несуществующих героев

Украинские радикалы-националисты начали войну с литературными героями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , накануне нападению подвергся Павка Корчагин. Радикалы натянули черный балахон на памятник герою повести Николая Островского «Как закалялась сталь», установленный в городке Боярка (Киевская область).

Местные чиновники пообещали снести памятник в течение недели.

«В случае невыполнения будут работать ночные патриоты», – пригрозили националисты.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.18

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