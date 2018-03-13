Украина оштрафовала более 40 российских авиакомпаний

Украина наложила несколько тысяч штрафов на российские авиакомпании за полеты в Крым. Об этом сообщила Госавиаслужба «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , решение о запрете любых полетов над полуостровом на Украине приняли в марте 2014 года. С тех пор более чем на 40 российских авиаперевозчиков наложено штрафов на общую сумму около 5,5 млрд гривен.

«К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тысяч гривен», – заявляют в Госавиаслужбе. Для взыскания Госавиаслужба обращается в суды «Незалежной» – позже на основе принятых решений будут поданы иски в международные суды.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.03.18

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