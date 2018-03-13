Бельгия намерена вложить в Крым десятки миллионов евро

Группа депутатов, бизнесменов и экспертов из Бельгии примет участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет с 19 по 21 апреля. Официальный визит представителей этой страны станет первым после присоединения Крыма к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в рамках форума бельгийцы планируют обсудить возможности сотрудничества в экономике, а также в сферах культуры и образования.

В частности, бельгийская сторона планирует вложить в развитие портовой инфраструктуры Крыма более 50 млн евро. Кроме того, имеется ряд проектов в девелопменте, строительстве коммерческой недвижимости и производстве стройматериалов.

Члены бельгийской делегации планируют заострить внимание на негативном влиянии антироссийских санкций на экономики стран ЕС и необходимости их отмены.

«Мы хотим прогресса в отношениях с Россией, а санкции этому препятствуют. Европейские страны должны сотрудничать с РФ. Для меня, как и для многих других предпринимателей, – это пункт номер один, – цитируют «Известия» старшего партнера бельгийской девелоперской компании Group G Винсента Ван Акелайна. – Я надеюсь, что в апреле мы приступим к реализации конкретных инвестиционных проектов, о которых будет объявлено на ЯМЭФ».

А депутат нижней палаты федерального парламента Бельгии Филипп Девинтер заявил, что прибытие иностранных делегаций в Крым – это четкий сигнал для Брюсселя о необходимости пересмотреть санкционную политику.

Симферополь, Лиана Макоба

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