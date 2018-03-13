8 марта по-украински: в Киеве неизвестные в масках избили детей

В Киевской области неизвестные в масках после концерта, посвященного Международному женскому дню, избили детей в Доме культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 7 марта в селе Старые Безрадичи в Обуховском районе. По словам директора Дома культуры Натальи Данчек, неизвестные ворвались в учреждение через полчаса после концерта.

«Юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали избивать всех, кто попадал им в руки. Остальные члены преступной группировки забежали в актовый зал и тоже били всех без разбора. Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясения мозга, кровь по залу и разбитая мебель – вот чем закончилось праздничное настроение», – сообщила Данчек. По ее словам, пострадавшие обратились в полицию, однако злоумышленников так и не нашли.

«Одна из версий указывает на то, что это была спланированная и заказанная акция. Пострадали дети и подростки. Сегодня они избили детей в ДК, а завтра будут бить детей, которые пойдут в школу просто среди улицы? Это уже не первый случай разгрома и избиения этими «неизвестными» лицами. Возможно, пришло время с этим что-то сделать?», – негодует директор учреждения.

Жители Старых Безрадичей обвиняют в бездействии местную власть: «Мне интересно, наша сельская власть что-то делает, на этом все закончилось? Или это все будет замолчано как всегда?» – комментируют сельчане.

Как сообщал «Новый День», на Украине 8 марта хотят отменить, так как киевский режим считает праздник пережитками советского прошлого. Между тем, согласно данным опросов, большинство украинцев намерены праздновать Международный женский день и хотят иметь официальный выходной, отменить праздник с советским корнями настроены только 7%.

Помимо 8 марта жителей «Незалежной» хотят лишить и 9 мая – Дня Победы: праздник собираются заменить на День памяти и примирения, который планируют отмечать 8 мая.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.03.18

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