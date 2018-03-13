Крымчанин напал на семью приятеля, чтобы подлатать финансовые дыры

В Феодосии задержан 53-летний местный житель, совершивший разбойное нападение на своего знакомого и его семью.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, вечером 7 марта феодосиец проник в частное домовладение и, угрожая пистолетом, требовал денег у хозяев.

В помещении в этот момент находился глава семьи и две женщины. Хозяин дома оказал сопротивление нападавшему и сбил его с ног. Пока между мужчинами продолжалась борьба, женщины вызвали полицию.

Злоумышленник, ранее имевший проблемы с законом за незаконное хранение оружия и боеприпасов, был задержан на месте преступления. В ходе личного досмотра у него изъяли шапку с прорезями для глаз, предмет, похожий на пистолет «ТТ», патроны к нему, два самодельных ножа, а также пластиковые хомуты, которыми мужчина собирался связать своих жертв.

Задержанный признался, что нуждался в деньгах и, зная, что знакомый хорошо зарабатывает, решил проникнуть в его дом и похитить имущество.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, с незаконным проникновением в жилище). В настоящее время феодосиец находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 13.03.18

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