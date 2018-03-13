В Керчи Вечный огонь вновь лишился памятных дат (ФОТО)

В Керчи второй раз с начала года Вечный огонь города-героя становится жертвой вандалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не прошло и двух недель с момента восстановления бронзовых цифр на мемориале, отколотых в январе текущего года и обозначающих даты проведения судьбоносных для жизни города и всего Крыма военных операций, как хулиганы снова надругались над памятью.

В этот раз с постамента исчезли бронзовые единицы, датирующие высадку Керченско-Феодосийского и Эльтигенского десантов – 1941-й и 1943-й годы.

В местной администрации пообещали вернуть первоначальный вид Вечному огню в ближайшее время, однако затруднились сказать, успеют ли ко Дню воссоединения Крыма с Россией – 18 марта. На эту дату в городе запланирована масштабная праздничная программа, основная часть которой пройдет на главной площади Керчи, в нескольких шагах от мемориала.

Ранее заместитель главы Керчи Дилявер Мельгазиев заявлял, что акты вандализма происходят по всему городу. Местные власти собираются установить камеры видеонаблюдения возле мемориалов, в общественных местах, однако проект «тормозит» из-за неспешности московских специалистов, которые никак не могут разработать техническое задание.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 13.03.18

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