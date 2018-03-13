В Севастополе замначальника районного отдела полиции зарабатывал на умерших

В Севастополе на скамье подсудимых оказался экс-полицейский.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольского Следкома, бывший заместитель начальника ОП №1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району обвиняется в получении взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

В течение 8 месяцев правоохранитель через sms-сообщения «делился» «свежей» информацией об умерших горожанах и контактах родственников покойных со знакомым владельцем похоронного бюро. В «благодарность» за оперативные сведения предприниматель регулярно передавал сотруднику полиции деньги. Общая сумма взяток не называется.

Однако в конце июля прошлого года взаимовыгодное сотрудничество прекратилось. Бывшего замначальника районного отдела полиции задержали сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности УМВД по Севастополю. Экс-полицейский был отправлен под домашний арест.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении Следкома по Севастополю.

Максимальное наказание, которое может грозить коррупционеру, – лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.03.18

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