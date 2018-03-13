Украинский депутат: Агент Савченко вернулась к Путину

Бывшая украинская летчица Надежда Савченко, которая вместо российской тюрьмы оказалась в Верховной Раде, «потерялась».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народного депутата вызвали на допрос в СБУ по делу главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке терактов, направленных против украинской «верхушки», в том числе президента «Незалежной» Петра Порошенко. Помощник Савченко Олег Мезенцев является одним из фигурантов дела. Встреча должна была состояться сегодня, 13 марта.

Однако накануне стало известно, что нардепа нет в стране. На личной страничке в соцсети Савченко разместила свои фотографии с сессии ПАСЕ в Страсбурге, куда, по ее словам, отправилась, чтобы обсудить с европарламентариями вопрос «освобождения украинских политзаключенных в России и пленных на оккупированных территориях». При этом пресс-служба политика утверждает, что никаких повесток Савченко не получала.

Однако некоторые коллеги депутата по Верховной Раде не верят, что она отправилась в Страсбург.

«Утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», – цитируют украинские СМИ депутат от партии «Народный фронт» Андрея Тетерука. По мнению парламентария, «таким образом, она пытается избежать ответственности на территории Украины».

Еще один представитель «Народного фронта» Юрий Береза не столь осведомлен о месте пребывания Савченко, однако считает, что после встречи с сотрудниками СБУ она непременно лишится депутатской неприкосновенности и поэтому «пытается оттянуть встречу с украинскими правоохранительными органами».

У генпрокурора Украины Юрия Луценко нет сомнений, что Савченко «отбыла с территории страны для участия в международной конференции», тем не менее, по его словам, политик все же должна явиться в СБУ.

«Если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», –заявил Юрий Луценко.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 13.03.18

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