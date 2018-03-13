Крымчанин прописал в своей квартире 69 иностранцев

Житель Алушты зарегистрировал у себя в квартире 69 иностранцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанин поставил их на учет на протяжении двух лет, на самом деле не предоставляя жилье.

По данным полиции, житель Алушты передавал недостоверные данные в отдел миграции, внося в бланки уведомления ложные сведения. Как отметили в МВД, мужчина, фиктивно зарегистрировавший десятки иностранцев, уже был судим – за мошенничество и подделку документов.

«Отделом дознания ОМВД России по Алуште возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», – сообщили в крымском главке МВД.

В случае если вина жителя Алушты будет доказана в суде, ему грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Алушта, Леонид Маковецкий

Алушта. Другие новости 13.03.18

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