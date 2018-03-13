Весна в Крыму: дождливо и тепло

В Крыму весеннее настроение подпортят осадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько дней на полуострове будут идти дожди, но температурный фон будет достаточно высокий – до +15 градусов днем, до +8 градусов ночью. 15 марта осадки прекратятся, и похолодает: днем не выше +10 градусов. С 16 марта температура воздуха начнет постепенно повышаться.

«В субботу усилится юго-восточный ветер до штормовых значений, но будет тепло – до +15 градусов днем и до +8 ночью. В воскресенье также тепло, но временами дождь, ветер ослабеет. В начале следующей недели будет прохладнее: дневные температуры до +11 градусов, ночи станут более прохладными – от 0 градусов до +5», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.03.18

СМИ: Путин запустит энергоблок новой электростанции Севастополя. / Крымчанин прописал в своей квартире 69 иностранцев. / Украинский депутат: Агент Савченко вернулась к Путину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»