В Крыму отказались от опреснения морской воды

В Крыму не будут внедрять технологию опреснения морской воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», использование этого метода для максимального обеспечения водой населения в республике пока невозможно из-за дефицита электроэнергии.

«Вопрос с опреснением связан с очень большой энергоемкостью. В связи с тем, что в Крыму, кроме проблем с водой, есть проблемы и с энергетическим обеспечением, пока, в данный момент, этот вопрос не рассматривается», – заявил ВРИО руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

Тем не менее, по словам руководителя ведомства, в Крыму и без технологии опреснения морской воды сохраняется достаточно стабильная ситуация с водоснабжением. Никаноров утверждает, что этому в числе прочего способствовало использование системы переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал для наполнения водохранилищ. Кроме того, по его информации, «под завязку» заполнены и водохранилища естественного стока.

Чиновник надеется, что в дальнейшем положительным образом на водоснабжении республики скажется использование подземных вод и прокладка водопровода в Керчь.

«В последние годы были проведены очень большие работы по доразведке запасов подземных вод. И на основе этих работ уже проводится эксплуатационное бурение скважин. По сведениям, которые я имею от гидрогеологов, этих запасов вполне хватит для обеспечения засушливых районов, в плюс к тем запасам, которые имеются в водохранилищах», – пояснил Никаноров.

Также глава агентства сообщил о том, что профильные министерства и ведомства сейчас изучают возможность использовать в Крыму для сельскохозяйственных нужд очищенные сточные воды.

«Я думаю, что в ближайшее время будет понятна возможность использования очищенных сточных вод. А также станет ясно – до какой степени будут очищаться сточные воды Крыма, и не приведет ли их вторичное использование к загрязнению территорий», – заявил Никаноров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.03.18

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