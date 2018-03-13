Началось: в НБС распустился первый из 73 тысяч тюльпанов (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду за месяц до официального открытия традиционной выставки тюльпанов распустился первый цветок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желтый тюльпан – один из 73 тысяч 650 цветов, которые будут радовать посетителей сада до середины мая.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году на выставке будет представлено более 250 сортов, 72 из них – это новинки зарубежной и отечественной селекции. Кроме того, в этот раз вместе с тюльпанами высадили и 6 тысяч нарциссов 20 сортов, 9 из которых зацветут в саду в первый раз.

«Впервые за 11 лет мы решили изменить традиционный формат и продемонстрируем нашим гостям ещё и другие луковичные растения: почти шесть тысяч нарциссов разных форм, размеров и расцветки и около тысячи цветов ксифиума и рябчика. Всё это великолепие высажено на площади в 3 тысячи 323 квадратных метра», – рассказал директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь, добавив, что выставку дополнят ещё и двулетники: виола, маргаритки, незабудки и селена.

Напомним, что тюльпаны выращивают в Никитском саду почти с самого его основания в 1812 году. На сегодняшний день коллекция НБС составляет 506 сортов. Нарциссы появились гораздо позднее, в 70-х годах прошлого века. Сотрудники сада могут похвастаться 38 сортами.

Фото Ксении Безбородовой

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