Гидрологи России не могут просчитать грядущий паводок

Российские гидрологи не могут просчитать грядущий паводок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Федерального агентства водных ресурсов зафиксировали ряд необычных явлений на крупных водных объектах России.

Одним из них стало превышение норм в объемах притоков в Волжско-Камский каскад водохранилищ. В агентстве назвали это «абсолютно нетрадиционным» явлением для каскада.

«Обычно объем притока составляет 250 кубических километров. А в этом году был 313. И этот приток продолжается. Для справки можно сказать, что в третьем квартале 2017 года приток в каскад был на 178% больше нормы, в четвертом – на 150%. В январе2018 года – на 239%, в феврале – на 197%», – рассказал ВРИО руководителя агентства Вадим Никаноров.

По его словам, чтобы избавиться от такого количества воды, пришлось прибегнуть к повышенным сбросам. По данным Никанорова, по состоянию на 10 марта, в бассейне Волги запасы воды в снежном покрове составляли около 90% от нормы. В бассейнах рек Кострома, Ока и ряде водохранилищ – больше прошлогодних.

«Анализ почвенного покрова показывает, что на большей части бассейна – за исключением бассейна Нижнекамского водохранилища, почва очень слабо промерзла. Что может привести к значительным потерям стоков в период половодья. Таким образом, при хорошо наполненном Волжско-Камском каскаде мы имеем пока совершенно непонятный прогноз притока. Судя по всему, он будет меньше нормы», – сообщил Никаноров.

После того как специалисты составят окончательный прогноз, лишние запасы воды будут либо сброшены, либо сложившийся объем останется нетронутым, для обеспечения им в летне-осенний период Астраханской и Волгоградской областей.

Еще одним необычным явлением Никаноров назвал образование льда в реке Волга: «Произошло совершенно нехарактерное для Волги замерзание воды. И уже создаются проблемы для возможного прохождения паводка», – рассказал глава агентства.

Внимание специалистов ведомства приковали процессы и на водоемах Ангаро-Енисейского каскада. Суммарные полезные запасы водохранилищ оказались значительно ниже прошлогодних и составили 36,9 кубокилометров воды.

«Ангаро-Енисейский каскад тоже заставляет нас немножко волноваться. В условиях сохраняющегося маловодья на озере Байкал и реки Ангара все гидроузлы каскада с 2017 года работают с минимальными расходами», – сообщил Никаноров. Между тем, по данным агентства, в бассейне Саяно-Шушенского и Братского водохранилищ снегозапас почти в два раза превышает норму.

В то же время традиционные проблемы, по словам Никанорова, сохраняются в Якутии. Так, некоторые населенные пункты возле рек Лена, Алазея и Колыма могут быть затоплены во время паводка.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 13.03.18

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