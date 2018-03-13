Тотальная украинизация: на Украине появятся языковые инспекторы

Верховная рада Украины собирается рассмотреть проект закона, который сделает украинский язык обязательным для всех сфер жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вводящий жесткие санкции за нарушение «мовной» политики, парламент намерен рассмотреть уже в ходе текущей сессии. За принятие закона выступают члены фракции «Народный фронт», а также около 80 депутатов из других фракций.

Если народные избранники проголосуют за принятие закона, то в стране появится языковая инспекция, под чутким надзором которой будут практически все учреждения «Незалежной». В частности, на мову должны будут перейти все СМИ, учреждения здравоохранения, культуры, образования, судопроизводства, общепита, торговли и так далее.

«Некие инспектора будут подслушивать, на каком языке говорят в детских школьных и дошкольных учреждениях. Не дай Бог, нянечка что-то скажет в детском саду на русском, венгерском или румынском языках. За это вводятся штрафы и чуть ли ни уголовная ответственность», – цитируют украинские СМИ депутата фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. Депутат считает, что насильственная украинизация – ненормальное явление, несвойственное для европейских стран.

Отметим, за разговоры не на «мове» украинцев ждет штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов либо же лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал «Новый День», после того как в сентябре прошлого года киевский режим принял скандальный закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский, отношения Украины и ряда европейских стран резко ухудшились.

Так, принятие закона «Об образовании» рассорило Украину с Польшей, Венгрией и Румынией. Но, Киев, по всей видимости, это не пугает: очередной закон заставит представителей национальных меньшинств, проживающих на Украине, не только получать образование на «мове», но и использовать ее в общественных местах.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.03.18

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