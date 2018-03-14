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Среда, 14 марта 2018, 08:26 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Украинцы заявили, что их зарплаты не хватает на жизнь

Подавляющее большинство работающих жителей Украины недовольны своей заработной платой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Research & Branding Group с 7 по 16 февраля 2018 года опросила более 1800 человек из разных регионов Украины. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

85% респондентов заявили, что им недостаточно зарабатываемых денег. Чаще всего на это жаловались женщины, жители небольших городов и сельской местности, а так же люди старше 40 лет.

Довольны своими доходами только 12% украинцев.

Отметим, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в «Незалежной» составляет 3 тысячи 723 гривны (8 тысяч 190 рублей или 149 долларов). Прожиточный минимум в стране оценен в 1 тысячу 700 гривен, к конце года этот показатель вырастет до 1 тысячи 853 гривен.

По данным украинских СМИ, средняя зарплата на конец 2017 года составляла около 6 тысяч 300 гривен. Доходы в сумме свыше 1 миллиона гривен на 1 марта задекларировали 742 человека, что почти в 2 раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

За чертой бедности живет более 60% украинцев.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.03.18

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