Украинцы заявили, что их зарплаты не хватает на жизнь

Подавляющее большинство работающих жителей Украины недовольны своей заработной платой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания Research & Branding Group с 7 по 16 февраля 2018 года опросила более 1800 человек из разных регионов Украины. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

85% респондентов заявили, что им недостаточно зарабатываемых денег. Чаще всего на это жаловались женщины, жители небольших городов и сельской местности, а так же люди старше 40 лет.

Довольны своими доходами только 12% украинцев.

Отметим, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в «Незалежной» составляет 3 тысячи 723 гривны (8 тысяч 190 рублей или 149 долларов). Прожиточный минимум в стране оценен в 1 тысячу 700 гривен, к конце года этот показатель вырастет до 1 тысячи 853 гривен.

По данным украинских СМИ, средняя зарплата на конец 2017 года составляла около 6 тысяч 300 гривен. Доходы в сумме свыше 1 миллиона гривен на 1 марта задекларировали 742 человека, что почти в 2 раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года.

За чертой бедности живет более 60% украинцев.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.03.18

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