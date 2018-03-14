Крымским селянам помогут решить проблему газификации

В Крыму сформируют республиканскую программу газификации. Проект должен быть готов до 1 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день установленная стоимость техприсоединения к газовым сетям составляет 29,6 тысяч рублей.

Проблема наиболее остро стоит в сельской местности: с учетом закупки газового оборудования, внутренней разводки, проведения проектных и строительно-монтажных работ сумма увеличивается в разы – до 150 тысяч рублей.

«Для сельской местности это тяжёлая ситуация», – отметил глава РК Сергей Аксенов, поручив вице-премьеру РК Игорю Михайличенко обсудить с банками возможность введения рассрочки на 3-7 лет для селян. Вопрос должен быть проработан в течение полутора месяцев.

Кроме того, глава РК поручил все данные по программе инвестирования средств ГУП «Крымгазсети» в строительство газопроводов направить в муниципальные образования, синхронизировать все планы действий. «Местные органы власти должны принимать в этом активное участие, поскольку распределение газовых сетей в населенном пункте – это их прерогатива. И они обязаны принимать все возможные меры для проведения газовых сетей в поселках, в том числе изыскивать средства через республиканский бюджет или какие-либо фонды», – подчеркнул Сергей Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.03.18

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