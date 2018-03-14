В Крыму будут добывать питьевую воду из воздуха

В Крыму протестируют новейшую разработку российских ученых – установку по извлечению воды из воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , технологию разработали в Тюмени. Верхняя часть установки представляет собой буй, плавающий на поверхности воды и нагревающийся на солнце. Буй снабжен специальными мембранами для забора влажного воздуха. При нагреве температура внутри буя повышается. Теплый воздух поступает в так называемый конденсатор, располагающийся в 20-40 м под поверхностью водоема (ко дну он крепится тросами). Поскольку на глубине температура значительно ниже, из воздуха выделяется влага. Ее собирают и направляют потребителям по трубопроводам. Установка не использует внешнее электроснабжение, работая только за счет энергии солнца или морских волн.

«С 1 квадратного мера морской акватории в солнечный день можно получить до 1 литра чистой воды в час только за счет солнца. Если подключить энергию морской волны, то еще больше, – цитируют «Известия» руководителя проекта, профессора Тюменского индустриального университета Виктора Миронова. – 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 метров».

Установку можно размещать и в пресных, и в соленых водоемах, степень загрязнения воды значения не имеет – в «конденсаторе» получается чистейший питьевой продукт.

«Мы не конкурируем с опреснительными установками, которые работают, сжигая углеводородное сырье, испаряя влагу, доведя ее до кипения. Они экологически опасные, вредные, дорогие, – отмечает Миронов. – Наша система независима от внешних источников энергоснабжения. Ее можно использовать в регионах с нехваткой чистой пресной воды».

Отметим, за последние 100 лет потребление воды на планете выросло в 10 раз. При этом, по словам специалистов, водные источники в большинстве стран загрязнены. В России условно чистыми можно назвать лишь 12% водных объектов.

С помощью тюменской разработки предполагается решить проблему дефицита питьевой воды в регионах, где много солнечных дней и высокая влажность воздуха.

Крым является одной из таких территорий. Поэтому испытания установки решено провести в акватории полуострова.

Симферополь, Лиана Макоба

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