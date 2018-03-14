Из Украины сделали «банановую республику»

Правительство Украины превратило страну в «банановую республику». Об этом заявил экономист Всеволод Степанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , проведенная министром финансов Украины Натальей Яресько реструктуризация внешнего долга, по словам эксперта, свидетельствует, что украинская власть сама не верит в рост экономики. Напомним, Киев подал реструктуризацию как одну из экономических побед. Но оказалось, что госдолг «Незалежной» реструктуризирован частично, списание составило не более 20% этой части.

«В обмен государство взяло на себя гораздо более тяжелые обязательства – увеличило доходность своих ценных бумаг до 7,5% и обязалось выплачивать, начиная с 2020 года, часть от роста ВВП, если он будет расти более чем на 3% (соответствует росту мировой экономики) с точки роста 125 миллиардов долларов, – отмечает Степанюк. – Если Украина будет расти чуть быстрее мировой экономики, то выплаты по реструктуризации Яресько будут немалыми. Если экономика будет расти так, как нужно Украине, – 5% – 10% – суммы выплат будут значительными и превысят все нормальные международные ставки по ценным бумагам. И это кроме того, что доходность увеличили до 7,5% и срок продлили до 2040 года».

Экономист напомнил, что агентство Fitch снизило рейтинг Украины как заемщика, и это, по его мнению, подтверждает негативное влияние соглашения о реструктуризации внешнего долга на Украину. «Подписывая эти бумаги, правительство Яценюка и Яресько превысило свои должностные полномочия, – завил Степанюк. – Они также прогнозировали, что экономика Украины не будет расти больше 4%, а это – прогнозирование «банановой республики» минимум до 2040 года».

Отметим, сегодня на обслуживание госдолга Украины приходится треть бюджета «Незалежной». В 2018 году на эти цели придется потратить 305 миллиардов гривен. Специалисты отмечают, что в ближайшие 3 года потребность страны в валюте на обслуживание долга и покрытие дефицита платежного баланса составит 40 миллиардов долларов. А золотовалютные резервы на сегодняшний день не превышают 18 миллиардов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.03.18

В Крыму будут добывать питьевую воду из воздуха. / Крымским селянам помогут решить проблему газификации. / Украинцы заявили, что их зарплаты не хватает на жизнь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»