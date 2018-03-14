Из Украины сделали «банановую республику»

Правительство Украины превратило страну в «банановую республику». Об этом заявил экономист Всеволод Степанюк.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», проведенная министром финансов Украины Натальей Яресько реструктуризация внешнего долга, по словам эксперта, свидетельствует, что украинская власть сама не верит в рост экономики. Напомним, Киев подал реструктуризацию как одну из экономических побед. Но оказалось, что госдолг «Незалежной» реструктуризирован частично, списание составило не более 20% этой части.
«В обмен государство взяло на себя гораздо более тяжелые обязательства – увеличило доходность своих ценных бумаг до 7,5% и обязалось выплачивать, начиная с 2020 года, часть от роста ВВП, если он будет расти более чем на 3% (соответствует росту мировой экономики) с точки роста 125 миллиардов долларов, – отмечает Степанюк. – Если Украина будет расти чуть быстрее мировой экономики, то выплаты по реструктуризации Яресько будут немалыми. Если экономика будет расти так, как нужно Украине, – 5% – 10% – суммы выплат будут значительными и превысят все нормальные международные ставки по ценным бумагам. И это кроме того, что доходность увеличили до 7,5% и срок продлили до 2040 года».
Экономист напомнил, что агентство Fitch снизило рейтинг Украины как заемщика, и это, по его мнению, подтверждает негативное влияние соглашения о реструктуризации внешнего долга на Украину. «Подписывая эти бумаги, правительство Яценюка и Яресько превысило свои должностные полномочия, – завил Степанюк. – Они также прогнозировали, что экономика Украины не будет расти больше 4%, а это – прогнозирование «банановой республики» минимум до 2040 года».
Отметим, сегодня на обслуживание госдолга Украины приходится треть бюджета «Незалежной». В 2018 году на эти цели придется потратить 305 миллиардов гривен. Специалисты отмечают, что в ближайшие 3 года потребность страны в валюте на обслуживание долга и покрытие дефицита платежного баланса составит 40 миллиардов долларов. А золотовалютные резервы на сегодняшний день не превышают 18 миллиардов.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 14.03.18
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