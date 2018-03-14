Крымский полицейский покровительствовал наркоплантатору

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Джанкойский» предстанет перед судом. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК, летом 2017 года полицейский обнаружил, что один из крымчан развел целую плантацию конопли. Однако он не стал регистрировать преступление.

«Собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступления. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ведомстве, уточнив, что экс-полицейскому грозит до 4 лет лишения свободы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.03.18

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