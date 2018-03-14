Крымчанин рискует сесть на 10 лет за голубой лед в кустах

В Симферополе задержали 18-летнего наркодилера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодого человека поймали с поличным: он прятал в кустах одного из симферопольских скверов наркотическое вещество, известное под названием «голубой лёд». В ходе досмотра полицейские изъяли у парня два мобильных телефона с сохраненными фотографиями мест, где сделаны «закладки».

Дома у крымчанина тоже обнаружили три свертка с синтетическим наркотиком весом около 1,5 граммов – несколько сотен средне-разовых доз.

В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Крымчанину грозит наказание до 10 лет лишения свободы и штраф, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Отметим, N-метилэфедрон или Метамфепрамон – высокотоксичный и сильно концентрированный синтетический наркотик. Из-за специфической формы и цвета этот препарат называют «голубой лёд». Средне-разовая доза этого вещества составляет 0,02 грамма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 14.03.18

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