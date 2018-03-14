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Среда, 14 марта 2018, 14:37 мск

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Петя, уходи: на западе Украины собираются лишить Порошенко президентского кресла

Тернопольский областной совет принял обращение об отставке президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициаторами импичмента стали ветераны так называемой антитеррористической операции (АТО), проходящей на юго-востоке Украины: их разгневала зачистка палаточного лагеря под Верховной радой в Киеве, которая состоялась в начале марта.

В принятом документе содержатся требования об объективном расследовании и наказании виновных за разгон митингующих под Радой и отставки главы МВД Арсена Авакова, а также руководителя Генпрокуратуры Юрия Луценко.

«Считаем действия руководителей силовых структур под стенами парламента 3 марта 2018 года противозаконными и поддерживаем всех, кто считает такие действия власти преступлением. Тернопольский областной совет сочувствует пострадавшим от действий антиукраинского, антинародного режима», – говорится в тексте документа. За принятие обращения проголосовали 33 из 64 депутатов Тернопольского облсовета.

Напомним, 3 марта силовики разогнали митингующих под Радой. Тогда под стенами украинского парламента пострадало более ста человек, из них 11 были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами конечностей.

18 марта в Тернополе собираются провести марш за отставку Порошенко и проведение досрочных выборов.

Тернополь, Анастасия Зук

Тернополь. Другие новости 14.03.18

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