В Ялте дешевеет еда

Ужин в ялтинском ресторане подешевел на 5 руб, а стоимость «борщевого» набора выровнялась по всему Крыму

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал очередную сравнительную таблицу цен на продукты питания в разных городах полуострова – подведены итоги февраля.

Цены различаются: бескостная свинина в Симферополе стоит 301 руб/кг, в Евпатории – 340, Керчи – 307, Ялте – 352 руб/кг. Цена на баранину колеблется от 327 до 415 руб/кг, причем дешевле она в Ялте.

Сосиски, сардельки стоят от 302 до 337 руб/кг, живая и охлажденная рыба – от 176 (Керчь) до 239 (Ялта) руб/кг.

По молочным продуктам соотношение другое: в Ялте они дешевле. Сметана, например, стоит 199 руб/кг в Симферополе, 217 в Евпатории.

По данным Крымстата Керчь в течение многих месяцев демонстрирует минимальные цены на хлеб и прочие булки. Крупы дешевле в Симферополе.

Овощи «борщевого набора» стоят в крымских городах примерно одинаково, как и водка, яблоки, лимоны.

Цены на ординарный коньяк продолжают «плавать» по прайсу. В Керчи за последние месяцы он был и самым дешевым, и самым дорогим. Теперь его выгодно покупать в Ялте: в пересчете на литр– 1 тыс 146 руб. Впрочем, разница с другими городами невелика.

Обед в столовой Симферополя стоит 498 руб (месяц назад сумма составляла 493 руб).

Стоимость ужина в столичном ресторане каждому едоку обойдется в 2тыс 216 руб (против 2 тыс 176 руб). в Ялтинском ресторане придется оставить 3тыс 38 руб, хотя предыдущие три месяца она неизменно составляла 3 тыс 43 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 14.03.18

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