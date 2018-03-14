Украинским спортсменам запретили ездить на соревнования в Россию

Украинским спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», частичные ограничения были введены еще 2 года назад – он касался коммерческих чемпионатов и частных кубков. Теперь запрет касается любых состязаний.

«Я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», украинские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ», – сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, заявив, что пребывание в России опасно для украинских спортсменов.

Чиновник добавил, что «Незалежная» будет просить международные спортивные федерации не назначать соревнования на территории РФ.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.03.18

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