Керчи урезали субсидии на новые детские сады

Вместо трех новых модульных дошкольных учреждений в Керчи в лучшем случае появится только одно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республиканские власти забрали у городского бюджета субсидии на строительство двух модульных садов. Об этом на внеочередной сессии Керченского горсовета заявила начальник управления финансов администрации Керчи Галина Плужникова.

При этом в ведомстве отказались называть причину возврата денег, сколько было изъято и сумму, предусмотренную на возведение детского дошкольного учреждения.

Напомним, в конце прошлого года министр финансов Крыма Ирина Кивико заявляла о том, что муниципалитеты не осваивают в срок выделенные деньги. На середину ноября из 157 миллиардов было освоено чуть более 104 миллиардов, или 66,3%. Средства из федерального бюджета освоены лишь на 44%. Министр предупредила о штрафных санкциях в 2018 году в отношении неторопливых местных властей.

Как уже сообщал «Новый День», строительство двух модульных садов в Керчи было анонсировано керченскими чиновниками осенью 2016-го года. Детские дошкольные учреждения в общей сложности на 200 мест должны были появиться к концу 2017-го года, однако строительство так и не началось. В горадминистрации ссылались на задержку финансирования из республиканского бюджета. Между тем, возведение стационарного детского сада на 260 мест на деньги из федеральной целевой программы, который планировали сдать в эксплуатацию в прошлом году, также приостановилось. Готовность объекта составляет более 80%.

Отметим, на сегодняшний день своей очереди в детский сад ждут 3 тысячи 420 детей. В конце февраля текущего года керченский градоначальник заявлял о намерениях «максимально быстро расширить либо построить новые сады», а также о том, что будет просить главу Крыма Сергея Аксенова выделить дополнительные средства на постройку детского сада в центре Керчи.

Керчь, Новый День, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 14.03.18

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