Путин: Крымский мост может быть готов к лету

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства подъехал к Крымскому мосту со стороны материка. Путин осмотрел готовый участок автодорожной части моста и пообщался со строителями, которые доложили, что в мае мост, возможно, будет готов.

«Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока», – прокомментировал президент и добавил: «Хотелось бы, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться (мостом – прим. НД)».

После осмотра строящейся артерии, которая соединит полуостров с материком, президент проинспектирует новый комплекс аэропорта «Симферополь» и примет участие в митинге в Севастополе.

Керчь, Анастасия Зук

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