Посольство РФ в США: Госдеп бесят достижения Крыма

Госдеп США в среду выступил с заявлением по поводу четвертой годовщиной присоединения Крыма к России и визита Владимира Путина на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , представитель ведомства Сара Сандерс в очередной раз заявила о «пренебрежении российского правительства к международному порядку и неуважении территориальной целостности других стран».

США не отменят санкции в отношении России до тех пор, пока полуостров не вернется к Украине, повторили в Госдепе.

«Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление, – прокомментировали слова Сандерс в посольстве России в Вашингтоне. – Но, как говорится, «ты сердишься, значит, ты не прав».

В дипмиссии назвали обвинения в адрес РФ голословными и обвинили Вашингтон в очередной неприкрытой попытке повлиять на внутриполитическую ситуацию России в контексте предстоящих выборов.

«Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Настоящим демократическим способом – через референдум – вернули себя и свою землю, Севастополь и Крым, в состав России. Исправили историческую справедливость, которая была нарушена еще в 1954 году, когда они были незаконно переданы Советской Украине, – заявили в посольстве. – Крымчанам ещё много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом после эпохи выживания в составе независимой Украины. Это долгосрочные проекты, которые начали реализовываться. Но полуостров уже живет в другой реальности, далекой от той, которую пытается нарисовать администрация США, далекой от набирающего силу разгула экстремизма по другую сторону границы.

Республика Крым и Севастополь прочно и окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России. На территории полуострова полностью обеспечено соблюдение наших международных обязательств в правочеловеческой сфере. Качество жизни крымчан устойчиво повышается.

С момента воссоединения Крыма не зафиксировано сколько-нибудь значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов. Видимо, все эти достижения еще больше заводят наших американских коллег. Рекомендуем им внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, в котором давно дан ответ на все претензии «из-за океана».

Москва, Платон Ефимчук

Москва. Другие новости 15.03.18

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