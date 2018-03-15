Иностранные наблюдатели начали прибывать в Крым

В Крым начинают пребывать представители европейских государств, собирающиеся наблюдать за выборами.

Как уже сообщал «Новый День», миссия по наблюдению за президентскими выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалась прислать своих наблюдателей в Крым, заявив: «Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. ОБСЕ работает на основе консенсуса, и наш мандат наблюдателей основан на консенсусных решениях государств – участников ОБСЕ. А они не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России».

Аналогичной позиции придерживается и мониторинговая миссия Евросоюза.

Тем не менее, за голосованием крымчан 18 марта будут наблюдать десятки международных экспертов и журналистов.

Они уже начали прибывать на полуостров. Так, наблюдать за выборами собираются представители шведской и французской прессы. Правда, по данным избиркома РК, официальная заявка на работу в инфоцентре поступила только от шведского издания.

16 марта в Симферополь прилетают наблюдатели из Германии, а в субботу – из Норвегии.

«Скорее всего, наблюдатели посетят Севастополь, Бахчисарай или Бахчисарайский район», – цитирует РИА «Новости» главу крымской немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

Собирались наблюдать за выборами в Крыму и депутаты национальных парламентов Австрии, Италии, Франции и Чехии, но об их прибытии пока не сообщается.

Напомним, 18 марта в РК будет работать около 1,2 тысяч избирательных участков, 500 из них оборудуют видеокамерами.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.03.18

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