Всё больше россиян видит пользу в присоединении Крыма

Число россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда, вернулось к максимуму в 70%, зафиксированному в марте 2015 года. Об этом заявили в «Левада-центре».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опрос, в котором приняли участие 1600 человек, проводился с 7 по 12 марта. Количество тех, кто одобряет присоединение полуострова, составляет 86% – этот показатель остается стабильным на протяжении четырех лет. Число считающих, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные обязательства, выросло с 10% в ноябре 2014 года до 14%, а число уверенных в обратном сократилось с 78% до 74%.

15% респондентов считают, что возвращение полуострова принесло больше вреда, чем пользы.

Россияне, не одобряющие присоединение Крыма, раздражают 18% опрошенных, две трети не испытывают к ним никаких особых чувств.

«Возможно, свою роль сыграла воинственная часть президентского послания, которое нагнетает противостояние с Западом, – цитируют «Ведомости» социолога «Левада-центра» Наталью Зоркую. – Люди понимают, что изначально корни этого конфликта именно в Крыму и ситуации на Украине. Идеологическая составляющая «Россия против всего мира» по-прежнему играет роль».

Эксперт отмечает, что в 2014-2015 году в России наблюдались панические настроения, связанные с экономическим кризисом, обвалом рубля, снижением зарплат и реальных доходов, потом начался постепенный процесс адаптации к ухудшению уровня жизни, тревожные настроения стали выравниваться. При этом не особо растет число тех, кто говорит о нарушении Россией международных обязательств: «То, что людям в большинстве безразлично, если кто-то не одобряет присоединение Крыма, связано с тем, что так отвечают на все подобные вопросы. Это показатель нежелания ввязываться в дискуссию, размышлять и вырабатывать свое отношение, т. е. политико-социальной индифферентности, – отмечает Зоркая. – Негативные чувства резче выражены среди более образованных людей с высоким потребительским статусом».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.03.18

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