В ООН обсудят ситуацию в Крыму и Донбассе

Совет безопасности ООН собирается сегодня обсудить ситуацию в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , организаторами мероприятия выступили Великобритания, Нидерланды, Польша, США и Швеция. Встреча пройдет в режиме неформальных консультаций. Предполагается обсудить «роль СБ ООН и посреднических усилий генерального секретаря в реагировании на нарушения Устава ООН и международного права». Будет рассмотрена и ситуация в Донбассе.

В обсуждении могут принять участие и представители гражданского общества – формула Аррии, по которой будет проходить встреча, это позволяет.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.03.18

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