Хуже только африканцам: Украина заняла 138 место во Всемирном рейтинге счастья

Украина заняла 138 место из 156 во Всемирном рейтинге World Happiness Report 2018, опубликованном подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , страны оценивались по таким критериям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, здоровый образ жизни, уровень свободы, доверие к госорганам, отношение к коррупции. В этом году был добавлен также фактор «иммигранты».

Самой счастливой страной признана Финляндия. В первую пятерку так же вошли Норвегия, Дания, Исландия и Швейцария. США опустились на 18 место (минус 5 позиций): эксперты отметили большое число граждан, страдающих депрессией и неправильное питание, вызывающее массовое развитие ожирения.

Украина на 138 месте в компании Бенина, Судана, Того и Гвинеи. Это самый низкий показатель среди стран Европы. Среди проблем «Незалежной» отмечается невысокий уровень ВВП на душу населения, низкий уровень свобод и благосостояния населения, высокая степень коррупции и мизерная степень доверия власти.

Россия в рейтинге оказалась на 59 месте, Польша – на 42, Молдавия – на 67, Венгрия – на 69.

Несчастнее украинцев названы жители стран Африки и нескольких ближневосточных государств.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.03.18

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