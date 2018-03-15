Военным пенсионерам из Крыма упростят получение статуса ветеранов

В России собираются упростить процедуру присвоения звания «Ветеран военной службы» для крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике при рассмотрении заявлений жителей полуострова на получение звания «Ветеран военной службы» не учитывается часть их военного стажа в украинской армии, так как до 2014 года крымчане не являлись гражданами России. При этом стаж является одним из ключевых условий для получения звания: он должен быть не менее 20 лет.

Инициаторы отмечают, что согласно нововведению будет учитываться весь срок службы крымчан, в том числе в советское время, в украинский период. Законопроект затрагивает массу аспектов: соответствующую пенсию, и льготы, и квартирное обеспечение, пишет «Парламентская газета».

Документ уже подготовлен. Его согласование займет несколько месяцев, после чего законопроект внесут на рассмотрение депутатам в первом чтении.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.03.18

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