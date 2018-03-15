«Где военные и запуганное население?!» В Крыму объявились итальянские флагоносцы и новозеландские волынщики (ФОТО)

В Крым в рамках Международного фестиваля «Земля добра и мира» приехали оркестр волынок из новозеландского города Крайсчёрч и группа исторического шоу флагоносцев из итальянской Тосканы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», артисты гастролируют по полуострову с 7-го марта. Их красочные выступления уже посмотрели жители и гости Симферополя, Бахчисарая и Алушты. Накануне «мелодии гор» и виртуозный жонгляж флагами услышали и увидели в Керчи.

Сегодня артисты выступят в Феодосии, а завершат свое путешествие в Севастополе. Финальные выступления состоятся завтра и послезавтра.

Как рассказал РИА «Новый День» организатор фестиваля Виталия Миронов, участники этих коллективов регулярно бывают в России с 2007-го года, однако в Крым приезжают впервые.

«Конечно, вначале у них были некоторые сомнения: ехать или не ехать. Все-таки на Западе много разной информации о Крыме. Но желание увидеть все своими глазами взяло верх. Они говорят, что ни разу не пожалели и хотят вернуться», – рассказал организатор фестиваля.

По словам Миронова, Крым очень удивил итальянцев и новозеландцев.

«Они не увидели в Крыму военных и запуганное население. Напротив, очень много радостных и счастливых лиц. Очень тронуты тем, как их принимают. Везде после выступлений крымчане подходят, благодарят, постоянно что-то дарят на память. Вчера в Керчи преподнесли бутылку вина, бабушка какая-то подарила набор открыток», – поделился организатор.

Миронов отметил, что, несмотря на плотный график, для иностранных гостей постарались организовать и культурную программу.

«Мало сказать, что природа Крыма, а особенно его история их впечатлили – очень впечатлили, особенно новозеландцев. Новозеландцы – нация молодая, у них нет античности, поэтому древняя история Крыма, развалины городов, по которым можно походить, раскопы – все это для них удивительно и познавательно. Вчера гуляли по Пантикапею – очень понравилось», – сообщил Миронов.

Организаторы надеются, что приедут в Крым еще не раз и постараются спланировать программу таким образом, чтобы иностранные артисты смогли встретиться и пообщаться со своими земляками, живущими в Крыму.

Керчь, Галия Шакирова

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