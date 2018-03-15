Крымчанин нашел 23 килограмма конопли

34-летний житель Ленинского района сделал необычные запасы впрок.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в ходе осмотра приусадебного участка и сарая частного дома полицейские обнаружили более 23 килограммов вещества растительного происхождения, признанного экспертами коноплей, ацетилированный опий общей массой 5,225 грамма и два медицинских шприца с опием.

По словам крымчанина, наркотики он нашел и планировал использовать исключительно для личного употребления.

В отношении запасливого наркомана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до десяти лет.

Ленинский район, Оксана Мурзина

Ленинский район. Другие новости 15.03.18

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